Gli ultras del Palermo festeggiano il festino con il più famoso dei motti. In occasione di uno dei giorni più importanti per la città il gruppo della Curva Nord inferiore ha deciso di affiggere quattro striscioni in punti diversi della città con scritto: “Viva Palermo e Santa Rosalia“.

Come riporta Il Giornale di Sicilia, gli striscioni sono stati affissi al Teatro Massimo, al Teatro Politeama, ai Quattro Canti e all’accesso del Santuario di Monte Pellegrino.

