Le visite di Maurizio Zamparini in città non sono mai banali. Il patron rosanero, ai microfoni del TGR Sicilia, ha parlato della situazione riguardante la cessione societaria, del nuovo incarico affidato a Daniela De Angeli e degli errori della scorsa stagione.

ZAMPARINI: “ABBIAMO UNA SQUADRA FORTE”

“Non vedo Follieri da quattro mesi – dice – . Sta parlando con il mio ufficio legale, abbiamo chiesto le garanzie per verificare che abbia le possibilità per prendere il Palermo. Non per dare i soldi a me ma per investire nella squadra, lui ha detto che ha queste coperture e noi stiamo aspettando“.

Zamparini ha commentato anche l’incontro avuto con Giammarva: “Ci siamo salutati cordialmente. Spero che con i nuovi proprietari rientri in società. Daniela De Angeli ha dovuto sopperire provvisoriamente a un ruolo rimasto scoperto, ma non è il presidente del Palermo ma quello del Consiglio di Amministrazione“.

“L’anno scorso, quando la squadra non faceva più risultati, ho fatto tre o quattro scelte che non sono state di aiuto – ammette – come quella di ascoltare chi mi diceva che la squadra era contro Tedino“.