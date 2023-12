Zeman torna in campo e dirige l’allenamento del Pescara

Zdenek Zeman torna subito ‘in campo’. A distanza di otto giorni dalla lieve ischemia transitoria che ne aveva consigliato il ricovero in clinica per qualche giorno, l’allenatore del Pescara questa mattina si è presentato al campo di Silvi per dirigere l’allenamento.

Zeman, al fianco del vice Bucaro che lo aveva sostituito domenica scorsa in panchina ad Ancona, ha diretto la seduta tecnico-atletica e sabato prossimo potrebbe tornare in panchina. Il Pescara gioca contro la Fermana e deve tornare a vincere dopo due gare di digiuno tra campionato e coppa.

