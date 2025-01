Accardi: “Al Palermo serve determinazione, squadra senz’anima”

Beppe Accardi, ex giocatore del Palermo e oggi operatore di mercato, è stato intervistato per TMW e ha commentato l’imminente arrivo in rosanero di Joel Pohjanpalo, sottolineando come il problema della squadra di Dionisi sia più mentale che tecnico.

“Pohjanpalo è uno degli attaccanti più forti per la Serie B. Ma al Palermo serve la giusta determinazione. A nomi la squadra non è male ma mi sembra senza anima“, afferma Accardi.

Accardi commenta anche il sempre più probabile esonero di Ezio Capuano dalla panchina del Trapani: “Sono sbalordìto. È una notizia che lascia allibiti ma nel calcio ne abbiamo viste di peggio”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, SI VINCE SOLO IN CASA