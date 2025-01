Palermo, si vince solo al “Barbera”: il trionfo in trasferta rimane un ‘rebus’

Altra trasferta, altra cocente sconfitta. Quando si allontana dal proprio ‘fortino’ il Palermo non riesce a vincere e questo ormai da tempo non è più un mistero. Le due vittorie di fila precedenti avevano fatto sperare i tifosi in un cambio di atteggiamento anche in trasferta ma, ancora una volta, così non è stato.

Continua la striscia negativa in trasferta

Contro la Reggiana è arrivata la quarta sconfitta di fila in trasferta e ora i gol subiti sono quindici in dodici partite giocate fuori casa, a fronte di tredici messi a segno.

Delle otto vittorie ottenute sin qui in campionato, ben cinque di esse sono arrivate al “Barbera”, per di più senza subire gol (contro Reggiana, Spezia, Bari, Modena e Juve Stabia).





L’inizio di campionato sembrava presagire un buon rendimento esterno per i rosanero, che tra la prima e la settima giornata avevano messo a referto le uniche tre vittorie lontano dalle mura amiche della stagione, per di più consecutivamente.

Uno score che poteva far ben sperare e che invece si è rivelato ingannevole. Il Palermo non vince in trasferta dalla gara contro il Südtirol della settima giornata (30 settembre scorso) ed è innegabilmente un ostacolo che contribuisce non poco a complicare la corsa ai playoff.

Il Palermo vince senza subire gol

La stagione corrente ha evidenziato come la maggior parte delle volte per il Palermo sia stato necessario non subire gol per portare i tre punti a casa. Tra le mura amiche infatti, la fase difensiva è stata sicuramente un fattore determinante, come testimoniano i soli sei gol subiti in undici partite di campionato.

Soltanto in due occasioni, invece, entrambe in trasferta, contro la Juve Stabia alla quinta giornata e il Südtirol alla settima, i rosanero sono riusciti a vincere pur subendo gol (1 – 3 il finale in tutti e due i casi).

Le difficoltà nell’imporre il proprio gioco sull’avversario e la mancanza di continuità, sia al livello di risultati sia al livello di prestazioni, hanno contribuito a rendere più complicato mettere i tre punti a referto, in particolar modo in trasferta, dove occorre ulteriore solidità.

Dallo svantaggio non si rimonta

Il Palermo è apparso incapace di alzare i ritmi e dimostrare un atteggiamento aggressivo per riportare la partita sul binario giusto in seguito a situazioni di svantaggio. E questo sembra essere un difetto di personalità, un vecchio problema dei rosanero, non solo in questa stagione.

Per proteggere il prezioso piazzamento in zona playoff, Dionisi dovrà continuare a lavorare su nuove soluzioni dal punto di vista tattico, ma anche l‘atteggiamento e l’approccio alla partita dovranno essere diversi.

Una grande squadra si misura anche da come è capace di reagire alle difficoltà e il ‘rebus’ delle trasferte è un enigma che va risolto se si vuole puntare a un finale di stagione più ambizioso.

