Venezia, Pohjanpalo ha salutato i tifosi. Di Francesco: “Quello che sarà non dipende da me”

Parla Eusebio Di Francesco. Il tecnico del Venezia è intervenuto nel post partita del match pareggiato contro il Verona. Inevitabilmente il tecnico ha risposto ai rumors di mercato riguardanti Joel Pohjanpalo, vicinissimo al Palermo.

“Ne sapete più di me, per ora è nostro, quello che sarà non dipende da me – afferma, parole riportate da gianlucadimarzio.com -, è un grande professionista”.

Il tecnico si focalizza sul mercato in entrata: ”Quello che dipende da noi è migliorarci, ci vogliono determinate caratteristiche, come quelle che porta Zerbin. Ora faccio fatica ad avere delle scelte per cambiare“.





Intanto Pohjanpalo ha salutato i tifosi del Penzo a fine partita: il calciatore ha giocato una buona partita sfiorando un gol ma venendo anche ammonito. Al suo posto è entrato Gytkjaer al minuto 87. Il finlandese potrebbe aver giocato la sua ultima partita per i lagunari, lascerebbe con 6 gol all’attivo in Serie A.