Trapani, Eziolino Capuano adesso rischia: Antonini valuta l’ennesimo cambio in panchina

Il ko in casa della Juventus Next Gen ha riaperto delle ferite in casa Trapani: Eziolino Capuano sarebbe a rischio esonero anche in virtù degli ultimi risultati (una sola vittoria nelle ultime cinque partite).

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, uno dei possibili sostituti potrebbe essere Cangelosi, storico ex vice di Zdenek Zeman. Sarebbe l’ennesimo cambio in panchina, dato che Capuano è arrivato dopo Torrisi e Aronica.

Nelle prossime ore, la dirigenza del Trapani terrà una riunione decisiva per valutare il futuro della panchina granata. Se l’esonero di Capuano dovesse essere confermato, si tratterebbe di un ulteriore capitolo nella carriera movimentata del tecnico salernitano, spesso segnato da incarichi di breve durata e da rapporti complessi con le società e le squadre allenate.





Il Trapani sta facendo un mercato di rivoluzione: il club granata ha acquistato e ceduto diversi calciatori, su tutti il bomber Lescano, andato ad Avellino dopo screzi con allenatore e società. Il patron Antonini, tra l’altro, informa i tifosi sui colpi in entrata in prima persona sul suo profilo X.

Tra le poche speranze rimaste in stagione c’è la Coppa Italia Serie C: il Trapani è vicino all’approdo in finale, l’unico ostacolo è il Rimini con il quale si dovrà giocare la semifinale di ritorno (l’andata si è conclusa 0 – 0).