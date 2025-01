Palermo, gol sfiorato e ammonizione per Pohjanpalo in Venezia – Verona

Joel Pohjanpalo potrebbe avere giocato la sua ultima partita con il Venezia, destinazione Palermo. Il capitano dei lagunari ha giocato 87’ nel derby giocato dai suoi contro il Verona, figurando tra i protagonisti del match. Alla sua sostituzione sono partiti gli applausi del pubblico, a fine partita ha fatto un giro di campo per quello che sembrerebbe un saluto finale.

Il finlandese è entrato nel gol dell’1 – 0 del Venezia: il tutto nasce da una deviazione su una sua conclusione potente verso la porta, il più veloce è Zerbin che ne approfitta e tutto solo segna.

Inoltre allo scadere della prima metà di gara, il finlandese ha ricevuto un cartellino giallo per un intervento al limite. Nella ripresa meno palloni giocati ma Pohjanpalo ha sempre dato la sensazione di essere nel vivo dell’azione.





La trattativa tra Palermo e Venezia è ben avviata ma non ancora conclusa: c’è ancora distanza tra i club per l’accordo economico, in più i lagunari devono trovare il sostituto. Per esempio Candela non è stato convocato essendo sul mercato, segno che la sua cessione è forse più imminente di quella del finlandese.

Pohjanpalo ha segnato 6 gol in Serie A in questa stagione con il Venezia. Nelle due scorse stagioni in Serie B ha invece totalizzato 41 reti e 12 assist in 75 presenze.