GdS – “Pohjanpalo, saluti e lacrime d’addio. Contratto sontuoso fino al 2029”

Arrivano i rinforzi per il Palermo. È definita l’operazione Magnani: il difensore centrale si trasferisce dal Verona per una cifra di poco superiore 500 mila euro. Il classe 1995 siglerà un contratto fino al 2028 a circa 700 mila euro stagionali.

Gli occhi sono però tutti puntati su Joel Pohjanpalo. L’attaccante ha disputato l’ultima partita con la maglia del Venezia e a fine match ha salutato in lacrime i tifosi, un indizio che la trattativa per il trasferimento al Palermo è definita. Si aspetta soltanto che il Venezia chiuda per il suo sostituto.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, quella di Pohjanpalo è un’operazione da 4 milioni di euro più un contratto fino al 2029 a quasi 1,5 milioni stagionali. Ancora in piedi, sempre col Venezia, il possibile scambio di prestiti tra Diakité e Candela.





LEGGI ANCHE

PALERMO, SI VINCE SOLO IN CASA