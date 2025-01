Blin a Repubblica: “Stare fuori è dura, adesso sono pronto. Le difficoltà ci sono”

Alexis Blin è pronto a tornare. Il centrocampista del Palermo è da poco rientrato ad allenarsi con i compagni dopo il lungo infortunio e nelle prossime partite dovrebbe riprendersi il posto a centrocampo. Il francese, intervistato da Valerio Tripi per Repubblica, conferma di stare bene.

“È stato il primo grande infortunio della mia carriera e i primi 10 giorni sono stati i più difficili da affrontare – afferma – . Mi piacciono le difficoltà: quando le cose vanno male, lotti, ti rialzi e le vittorie sono più belle. Non vedevo l’ora di tornare a lottare con la squadra“.

Sui risultati del Palermo, dice: “C’è da guardare ai fatti, la squadra è stata costruita per lottare per i primi posti, anche se il 2025 si è aperto con due vittorie le difficoltà ci sono, ma è in questi momenti che si deve lottare. Ho notato l’atteggiamento dei miei compagni e sono fiducioso, c’è la voglia di fare di più di quello che siamo sin qui riusciti a fare. Le due vittorie di fila ci hanno dato un po’ di fiducia in più”.





Blin commenta anche il cambio di direttore sportivo: “Rispetto entrambi. De Sanctis mi ha portato qua. Sono un giocatore del Palermo, non di un direttore sportivo o dell’altro. Osti è una brava persona, mi sono trovato bene così come con De Sanctis. Devo dare il massimo per potermi guardare allo specchio senza problemi. Questo è il mio compito”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, SI VINCE SOLO IN CASA