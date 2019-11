“Se si esclude il Palermo siamo la migliore squadra”. Parola di Giuseppe Pagana, che in un’intervista concessa a La Sicilia dice la sua sul campionato condotto dalla formazione acese ma anche sulle possibilità di riavere indietro i tre punti persi a tavolino con l’ACR Messina.

IL PALERMO VOLA COME… UN AQUILONE

Pagana infatti sottolinea: “Tra un mese dovrebbe arrivare la sentenza, il paradosso è che dobbiamo difenderci da un errore che non abbiamo commesso. Esiste un caso che farà giurisprudenza, e ha come protagonista il club Cjarlins. La Corte d’ Appello Nazionale ha accolto il ricorso del club, che aveva subito una sconfitta a tavolino per motivi identici ai nostri. Io dico che esistono parecchie possibilità che ci vengano restituiti i punti”.

E sul fronte dei giudizi, non si nasconde: “Quando parlo con i ragazzi analizzo i numeri ottenuti sul campo. Su 10 gare di campionato ne abbiamo vinte sette e persa una. La nostra è una media altissima. Siamo imbattuti in casa, e dopo il Palermo la nostra è la squadra che ha fatto più punti. I risultati che stiamo ottenendo ci inorgogliscono considerato che ci siamo iscritti all’ ultimo istante creando una squadra giovane. I rosanero al contario rappresentano la quinta città d’ Italia, il club palermitano vanta tra 16.000 e 20.000 spettatori, oltre ad una struttura logistica di alto livello e una società solida. Dovrebbero far parte del professionismo e invece giocano tra i Dilettanti”.

