L’Akragas vuole la Serie D ed è pronta a dare battaglia. Parola del presidente del club, Giovanni Castronovo, annuncia novità sul fronte societario ma soprattutto la volontà di presentare anche un ricorso al Tar per ottenere la promozione nel campionato superiore (già definita per Dattilo Noir e Paternò, prime nei rispettivi gironi del campionato di Eccellenza in Sicilia al momento dello stop ai campionati).

In una nota ufficiale (pubblicata sulla pagina Facebook della società) afferma: “La decisione del Consiglio Federale? Rispetto ma non condivido la decisione della Lega, l’Akragas viene penalizzata perché ipoteticamente, con sei partite alla fine del campionato e con la promozione matematica ancora da conquistare, sarebbe potuto accadere di tutto. Con il vice presidente e avvocato Giancarlo Rosato stiamo valutando l’opportunità di andare al TAR per ottenere la serie D”.







Sul futuro del club e l’ingresso di nuovi soci, invece, dice: “L’interesse dell’imprenditore Giuseppe Barranco? Sono state dichiarazioni piuttosto ambiziose quelle sue ai dirigenti biancazzurri che erano presenti all’incontro della scorsa settimana che lo hanno accolto ad Agrigento. Ha fatto una buona impressione, è un ragazzo voglioso ma al momento la sua proposta potrebbe consentirgli di entrare in quota in società con il benestare di tutti. Invece con l’imprenditrice Sonia Giordano la trattativa è quasi conclusa. Arriverà in città ad Agrigento il prossimo 22 giugno e dovrebbe sancirne l’ingresso ufficiale in società. Manca solo il sigillo”.

