Il “fronte” della ripresa degli allenamenti individuali anche per gli sport di squadra si allarga. Dopo l’Emilia-Romagna, anche la Regione Lazio ha infatti firmato un’ordinanza che permette gli allenamenti individuali senza distinzione tra sport di squadra e individuali.

Nell’ordinanza si legge: “È consentito a decorrere dal 6 maggio l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali”.







Ma anche il ministero dello Sport sembra essere pronto a intervenire in tal senso: l’agenzia Ansa ha infatti riferito Vincenzo Spadafora aveva scritto già nella serata di ieri al comitato tecnico scientifico per rivalutare “la possibilità che le linee guida sullo svolgimento da lunedì degli allenamenti per gli atleti di interesse nazionale dei soli sport individuali vengano applicate anche a quelle degli atleti degli sport di squadra”. Si attende la risposta del Cts.

