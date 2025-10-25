Aquilani: "Vittoria contro un avversaro di spessore, l'abbiamo meritata tutta" ​​

Parla Alberto Aquilani. Il tecnico del Catanzaro è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara vinta contro il Palermo, manifestando tutta la propria soddisfazione per la prestazione dei suoi uomini.

“È stata una vittoria a lungo inseguita, arrivata contro un avversario di grande spessore. L’abbiamo meritata tutta“. Sono queste le prime parole dell’allenatore romano, che ha poi aggiunto: “Una vittoria di cuore e di carattere. Non posso che fare i complimenti ai ragazzi”.

Poi ha continuato: “Non posso che essere contento. Questa squadra ha sempre dato il massimo, ma oggi è emerso ancora di più il nostro valore. Lo avevo detto alla vigilia: abbiamo una squadra forte, capace di reagire nei momenti difficili”.







“Fa parte del nostro lavoro avere la capacità e la determinazione di cambiare. Sicuramente questa prestazione servirà ad aumentare l’autostima e a darci quella spinta in più per il nostro campionato”, ha concluso.

