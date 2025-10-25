Aquilani: "Vittoria contro un avversaro di spessore, l'abbiamo meritata tutta" ​​

Aquilani: “Vittoria contro un avversaro di spessore, l’abbiamo meritata tutta”

Redazione 25/10/2025 22:34

Parla Alberto Aquilani. Il tecnico del Catanzaro è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara vinta contro il Palermo, manifestando tutta la propria soddisfazione per la prestazione dei suoi uomini.

È stata una vittoria a lungo inseguita, arrivata contro un avversario di grande spessore. L’abbiamo meritata tutta“. Sono queste le prime parole dell’allenatore romano, che ha poi aggiunto: “Una vittoria di cuore e di carattere. Non posso che fare i complimenti ai ragazzi”.

Poi ha continuato: “Non posso che essere contento. Questa squadra ha sempre dato il massimo, ma oggi è emerso ancora di più il nostro valore. Lo avevo detto alla vigilia: abbiamo una squadra forte, capace di reagire nei momenti difficili”.



Fa parte del nostro lavoro avere la capacità e la determinazione di cambiare. Sicuramente questa prestazione servirà ad aumentare l’autostima e a darci quella spinta in più per il nostro campionato”, ha concluso.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *