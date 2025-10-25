Inzaghi: “Non esistono corazzate, non stiamo dietro alle chiacchiere delle avversarie”
Parla Pippo Inzaghi. L’allenatore del Palermo ha commentato in conferenza stampa e in mixed zone la prima sconfitta in campionato dei rosanero maturata in casa del Catanzaro con il risultato di 1 – 0.
“Abbiamo avuto due occasioni dentro l’area piccola con Segre e Pohjanpalo, cerchiamo di essere onesti – afferma Inzaghi -. Abbiamo fatto malissimo nel primo tempo, abbiamo anche fatto un buon secondo tempo. Se avessimo giocato tutta la partita come nel senso tempo la squadra probabilmente non avrebbe perso, ma dobbiamo accettare il risultato del campo. Rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo, la sconfitta sapevamo che doveva arrivare, speravamo più avanti. Speriamo che ci aiuti a migliorare ulteriormente”.
“Questa partita mi auguro ci insegni che le corazzate non esistono e non dobbiamo stare dietro alle chiacchiere delle squadre avversarie – continua Inzaghi -. Tutti gli anni dicono che il Palermo è una corazzata ma in Serie B si può perdere in tutti i campi. Mi auguro che sia solo un passo falso, ma c’è subito una grande partita in casa nostra contro il Monza. Sono sicuro che la squadra che non ripeterà un primo tempo del genere”.
Sulla rete subita: “Non possiamo prendere un gol da rimessa con tutti i difensori che abbiamo, loro erano senza altezza. Il primo tempo è stato molto al di sotto delle nostre possibilità, nel secondo tempo potevamo pareggiare e c’è andata male con qualche centimetro. Per fortuna si gioca subito, mi auguro di riscattarci”.
“Non posso pensare che la mia squadra sia quello del primo tempo – conclude -. E’ stato un approccio molle, non come il solito. Prima o poi una partita la si doveva perdere, col Pisa l’avevo persa alla settima, quest’anno alla nona. Abbiamo una grande possibilità martedì davanti alla nostra gente”.
4 thoughts on “Inzaghi: “Non esistono corazzate, non stiamo dietro alle chiacchiere delle avversarie””
Ormai mi sembra di sentire Dionisi… ci manca solo “performante”…
A me stava antipatico da giocatore: continua ad esserlo da allenatore. E lo posso dire perché non mi sono entusiasmato per il suo arrivo né lo stavo ad elogiare in modo vergognoso dopo alcune (sofferte) vittorie… a differenza di tutti.
Quanto alla dichiarazioni di stasera: non era lui che fino a poche ore fa diceva che “la squadra era forte”? Ora dice “non esistono corazzate”?
E direbbe ancora che deve ringraziare la società per il mercato? Finora un acquisto davvero buono non c’è stato…
La squadra non ha giocato il primo tempo? Beh, perché invece il primo con il Frosinone, il secondo con il Venezia, il secondo con il Modena invece sì, li aveva giocati?
Non ripeteremo martedì il primo tempo di oggi? Beh, fare peggio è difficile. Ma poi stia tranquillo: il Palermo almeno un tempo lo sbaglia sempre, martedì sera magari sarà il secondo…
Non abbiamo pareggiato per questione di centimetri? Vergogna…
Scuse ai tifosi per avere perso contro una squadra reduce da due sconfitte, che aveva perso qualche giorno fa con il neopromosso Padova e che non aveva mai vinto in campionato? Ma figuriamoci, neanche mezza…
Piccola riflessione sul fatto che finora se ne sono vinte solo 4 su 9 soffrendo maledettamente e contro squadre modeste (Bolzano e Spezia in casa le hanno prese da tutti)?
Ma figuriamoci: neanche mezza…
Poi era colpa di Dionisi (che era pessimo), mica dei giocatori…
Come era colpa di Corini…
La verità è che vi meritate City Group…
A dire il vero una corazzata ci sarebbe, cioè il Monza… una squadra che in B può schierare gente come Colpani e Pessina….ma potrei continuare ad elencare nomi, tra panca e campo hanno una rosa zeppa di giocatori di serie A.
Uso il condizionale perché non è detto che rendano per quanto valgono, ma se anche solo si avvicinano a farlo non li prende nessuno.
Comunque è vero, meno male che si rigioca subito. A sto punto la gara col Monza può essere uno spartiacque.
Se il Monza vince già si scava un solco tra il Palermo e i primi due posti; se vince il Palermo è una “botta di vita”, farebbe benissimo al morale di squadra e ambiente (ambiente che è volubilissimo, facile ad entusiasmarsi ed a deprimersi eccessivamente); il pari non cambia nulla.
Non sono uno scommettitore ma, conoscendo come va la B, scommetterei lo stipendio sul pareggio
D’accordo su tutto… Adesso tutti concentrati sul Monza!
L’errore è quello di ogni anno.
Si creano aspettative, si illudono i tifosi, si parla di serie A con largo anticipo e poi l’illusione si trasforma in delusione.
Se non ci fossero state aspettative e se non si fosse martellato da mesi sulla serie A e il primato in classifica, nessuno avrebbe fatto drammi per la bruttissima partita di oggi.