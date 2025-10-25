Inzaghi: "Non esistono corazzate, non stiamo dietro alle chiacchiere delle avversarie" ​​

Parla Pippo Inzaghi. L’allenatore del Palermo ha commentato in conferenza stampa e in mixed zone la prima sconfitta in campionato dei rosanero maturata in casa del Catanzaro con il risultato di 1 – 0.

“Abbiamo avuto due occasioni dentro l’area piccola con Segre e Pohjanpalo, cerchiamo di essere onesti – afferma Inzaghi -. Abbiamo fatto malissimo nel primo tempo, abbiamo anche fatto un buon secondo tempo. Se avessimo giocato tutta la partita come nel senso tempo la squadra probabilmente non avrebbe perso, ma dobbiamo accettare il risultato del campo. Rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo, la sconfitta sapevamo che doveva arrivare, speravamo più avanti. Speriamo che ci aiuti a migliorare ulteriormente”.

“Questa partita mi auguro ci insegni che le corazzate non esistono e non dobbiamo stare dietro alle chiacchiere delle squadre avversarie – continua Inzaghi -. Tutti gli anni dicono che il Palermo è una corazzata ma in Serie B si può perdere in tutti i campi. Mi auguro che sia solo un passo falso, ma c’è subito una grande partita in casa nostra contro il Monza. Sono sicuro che la squadra che non ripeterà un primo tempo del genere”.







Sulla rete subita: “Non possiamo prendere un gol da rimessa con tutti i difensori che abbiamo, loro erano senza altezza. Il primo tempo è stato molto al di sotto delle nostre possibilità, nel secondo tempo potevamo pareggiare e c’è andata male con qualche centimetro. Per fortuna si gioca subito, mi auguro di riscattarci”.

“Non posso pensare che la mia squadra sia quello del primo tempo – conclude -. E’ stato un approccio molle, non come il solito. Prima o poi una partita la si doveva perdere, col Pisa l’avevo persa alla settima, quest’anno alla nona. Abbiamo una grande possibilità martedì davanti alla nostra gente”.

