Iemmello: “Vinta una partita importante. Abbiamo fatto una grande prestazione”

Pietro Iemmello, attaccante e capitano del Catanzaro, ha parlato al termine della gara vinta 1-0 contro il Palermo, esprimendo tutta la sua soddisfazione per una vittoria dal grande valore.

“Abbiamo fatto una partita importante contro un avversario che giocherà per vincere il campionato. Dedichiamo questa vittoria al mister, che da tre settimane ha il giubbotto antiproiettile: sta prendendo tutti i colpi lui”.

Il capitano giallorosso ha poi sottolineato lo spirito e la compattezza mostrati dalla squadra: “Oggi abbiamo fatto una grande prestazione. Alla fine si guarda il risultato, ma credo che oggi ci siano stati il cuore e gli uomini che hanno voluto portare a casa la partita. Abbiamo anche avuto l’umiltà di saperci difendere“.







