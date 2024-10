Aston Villa – Bologna in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Champions League

Il Bologna va a caccia della prima vittoria in Champions League. La squadra di Italiano affronta l’Aston Villa, che nell’ultimo turno della massima competizione europea ha battuto di misura il Bayern Monaco. Calcio d’inizio alle ore 21 di oggi, martedì 22 ottobre. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

ASTON VILLA – BOLOGNA IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: canali 202 e 253. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.