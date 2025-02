Atalanta, Gasperini: “Scudetto? Faremo di tutto per vincerlo”

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, é intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita della gara pareggiata 0 – 0 contro il Cagliari.

”I punti si potevano ottenere anche così, in questo periodo siamo un po’ in difficoltà numerica in attacco – dice il tecnico bergamasco -. Facciamo più fatica a vincere le partite soprattutto in casa nonostante il lungo dominio, poi viene fuori questo risultato”.

Gasperini ha risposto anche sulle possibilità dei nerazzurri riguardo la vittoria dello scudetto: “Noi ci crediamo e cercheremo di fare di tutto per vincere“.





