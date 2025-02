Palermo, col Mantova per tornare in zona playoff: Dionisi cambia assetto

Il Palermo raccoglie i cocci dopo l’incredibile rimonta subita a La Spezia e mette nel mirino il Mantova di Possanzini per ritornare nella zona playoff.

I rosanero hanno grande voglia di rivalsa dopo aver sfiorato il trionfo esterno in un campo complicatissimo e al “Barbera” avranno l’occasione di rifarsi contro un Mantova uscito sconfitto nelle precedenti due gare di campionato. Il Palermo non vince da tre gare, serve un successo per dare una segnale al campionato e all’ambiente.

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, Dionisi ha difeso la squadra dalle critiche e ha tutelato il lavoro svolto finora, tuttavia il tecnico ha anche affermato che al Palermo serve un maggiore equilibrio tra difesa e attacco e in settimana ha provato un nuovo schieramento tattico, il 3-4-2-1, con più qualità tra le linee.





Confermata la difesa a tre, le novità principali riguarderebbero l’inserimento tra i titolari di Verre, per dare più ‘fantasia’ alla manovra e l’arretramento sulla linea della trequarti di Brunori, abilissimo nel legare il gioco, lasciando dunque il compito di finalizzare a Pohjanpalo. L’ingresso tra i titolari di Verre spingerebbe verso la panchina Segre, per un Palermo dunque decisamente più a trazione offensiva.

Il cammino del Mantova

Il Mantova ha sin qui collezionato 28 punti in 25 partite di campionato, a fronte di sei vittorie, dieci pareggi e nove sconfitte; uno score che vale l’attuale sedicesimo posto in graduatoria.

I punti conquistati in trasferta sono stati nove, con una sola vittoria messa a referto. I biancorossi hanno segnato sin qui 15 gol lontani dalle mura amiche, mentre ne hanno subiti 23, dati che la rendono la seconda peggiore difesa in trasferta (la Sampdoria ne ha subiti 26).

L’ultima vittoria in campionato risale al 18 gennaio scorso, quando i gol di Mancuso e Ruocco risultarono decisivi nel trionfo per 1 – 2 sul campo del Cittadella.

Lo scorso match di Serie B ha visto la squadra di Possanzini impegnata nella complicatissima sfida contro il Sassuolo. Il risultato finale è stato un secco 0 – 3 in favore dei neroverdi, con il Mantova che ha provato in un paio di occasioni a riaprire la partita, esponendosi inevitabilmente ai contropiedi letali del Sassuolo.

La stella della squadra è stata fino a questo momento proprio una vecchia conoscenza dei tifosi rosanero: Mancuso, che dopo la grigia stagione vissuta con la maglia del Palermo, a Mantova si è riscoperto trascinatore come testimoniano i suoi 8 gol messi a referto. Ad aprirgli gli spazi ci ha pensato il possente centravanti Mensah, anche lui protagonista con ben sei assist. Da tenere sott’occhio anche l’ala Bragantini, il suo talento offensivo ha già prodotto 5 gol e 2 assist sino a questo momento.

