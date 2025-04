Athletic Palermo in Serie D. La felicità del presidente Conte: “Sognavo questo traguardo”

Il traguardo tanto atteso è stato raggiunto. L’Athletic Palermo vola in Serie D per la prima volta nella sua storia grazie ad una cavalcata inarrestabile e alla vittoria ottenuta al “Sorrentino” di Trapani contro l’Accademia. Ai nerorosa rimane da giocare l’ultima giornata del girone A per confermare numeri straordinari: sono infatti 23 le vittorie, cinque i pareggi e una sola la sconfitta, arrivata per meriti dello Sciacca.

Riscrive dunque la storia la squadra di Raciti: era infatti dalla stagione 2002\03 che una squadra palermitana non vinceva il campionato di Eccellenza. Per la seconda formazione del capoluogo è dunque il primo grande traguardo di una inarrestabile corsa, iniziata nel 2016 in seconda categoria.

A commentare la promozione in Serie D sono stati i principali volti dei nerorosa: il presidente Gaetano Conte, il d.s. Giampiero Clemente e il tecnico Filippo Raciti, che hanno sottolineato la forza del gruppo e la felicità dell’obiettivo raggiunto.





GAETANO CONTE (presidente Athletic Club Palermo)

“Questo traguardo lo sognavo dal 2016, anno in cui sono diventato presidente di questa società. Dalla Terza Categoria alla Serie D in meno di dieci anni, una crescita esponenziale frutto di tanto lavoro e dedizione da parte di chi è stato vicino alla società: dai miei soci agli sponsor, passando per tutte le donne e gli uomini che collaborano con l’Athletic Club Palermo.”

GIAMPIERO CLEMENTE (direttore sportivo Athletic Club Palermo)

“Aver riportato una squadra palermitana in Serie D dopo 23 anni è un traguardo storico, di cui vado fiero e orgoglioso. Abbiamo costruito un gruppo unito, fatto di veri uomini prima ancora che di grandi calciatori. La promozione è il giusto premio per il lavoro svolto da tutti, dal primo all’ultimo, che hanno mostrato impegno e dedizione sin dal primo giorno di ritiro, lo scorso luglio. Tutto questo è stato possibile grazie a una società che ha sempre creduto in noi e ci ha dato fiducia”.

FILIPPO RACITI (allenatore Athletic Club Palermo)

“Sono orgoglioso di questi ragazzi che hanno affrontato ogni sfida con spirito di sacrificio e mentalità vincente. Siamo stati primi dall’inizio alla fine, la squadra ha dato tutto e ha meritato questo successo. Devo ringraziare tutti i ragazzi, ma anche lo staff tecnico che mi ha accompagnato in questo bellissimo viaggio. Ancora, però, non è finita perché vogliamo chiudere la stagione in bellezza, conquistando anche la Supercoppa Siciliana”.

