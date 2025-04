Palermo, nella vittoria contro il Sassuolo protagonista anche… Appuah

C’è anche un po’ di Appuah nella vittoria che il Palermo ha conquistato contro il Sassuolo: i tifosi più attenti e presenti allo stadio si saranno sicuramente accorti di quanto accaduto all’annuncio delle formazioni, con il francese apparso nei tabelloni luminosi, addirittura tra gli undici titolari.

Durante il consueto annuncio delle formazioni, arrivati al numero 19, lo speaker del “Barbera”, ingannato anche dalla grafica presente nei tabelloni, ha pronunciato il nome “Stredair”. Il pubblico in un primo momento non ci ha pensato due volte e ha risposto “Appuah”, per poi lasciarsi andare a un brusio generale, probabilmente anche divertito.

Si tratta banalmente di un errore: Appuah è in prestito al Valenciennes e il numero 19, prima da lui indossato, è stato preso da Pohjanpalo, autore di una clamorosa tripletta che ha regalato ai tifosi grandi gioie per il 5 – 3 finale.





