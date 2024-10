Balotelli-Genoa, c’è il “sì”: oggi visite mediche e firma. Ma c’è una clausola sull’accordo…

Ormai sembra praticamente cosa fatta: Mario Balotelli dovrebbe tornare in Serie A in veste di nuovo attaccante del Genoa.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb Super Mario dovrebbe svolgere oggi le visite mediche per poi legarsi in fretta al club rossoblu. Nonostante la speranza di rilancio per l’ex attaccante della Nazionale, il Genoa sembra cautelarsi attraverso un accordo che presto potrebbe trovare la firma decisiva.

A Balotelli dovrebbe essere offerto un contratto valido fino al 2025 con una clausola: in caso di rendimento insoddisfacente entro il 31 dicembre, il contratto potrà essere risolto.