Balzaretti: “Che coppia con Cassani! Lui come Dani Alves”

Federico Balzaretti, ex calciatore del Palermo tra le altre, è intervenuto durante la trasmissione “Elastici”, in onda sul canale YouTube “Cronache dello Spogliatoio”, e ha parlato della coppia con Mattia Cassani, che ha fatto sognare i tifosi rosanero negli anni d’oro.

“Con Cassani avevamo equilibrio. In quei tempi un terzino andava in attacco e l’altro restava più bloccato in difesa. Eravamo complementari“, afferma. Entrambi, grazie alle grandi prestazione con la maglia rosanero, sono riusciti a conquistare la Nazionale.

“Lui era come Daniel Alves, con tanta qualità tecnica. Io ero un trattore da fascia, eravamo molto complementari”, conclude Balzaretti. Tra i due è nato un grande rapporto d’amicizia, l’esperienza di Palermo li ha uniti non solo in campo.

