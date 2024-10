Tacchinardi: “Il Palermo fatica, ma la proprietà ha risorse economiche impareggiabili”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus tra le altre, è stato intervistato per bresciaingol.com e ha parlato del campionato di Serie B, citando anche il Palermo.

“Palermo, Cremonese, Sampdoria e ci aggiungo anche il Frosinone, in questo momento stanno facendo fatica, ma non dimentichiamoci che sono club che hanno alle loro spalle società con risorse economiche impareggiabili per le altre compagini, grazie alle quali possono operare con decisione nel mercato invernale per tentare di invertire la rotta con uno o due acquisti di livello”, afferma.

“Tra tutte però, non mi aspettavo la Sampdoria così in basso, dato che quando l’avevo vista in Coppa Italia ad agosto mi aveva destato delle bellissime sensazioni; vediamo se con il cambio che c’è stato in panchina riusciranno a risollevarsi”, continua.

Tacchinardi commenta anche il cambio d’allenatore della Cremonese, che ha scelto l’ex rosa Eugenio Corini al posto dell’esonerato Giovanni Stroppa: “Hanno una rosa di livello superiore per la serie B, anche se non è abbastanza per restare nelle posizioni di vertice: ho visto la partita che hanno perso contro il Palermo e sebbene in squadra ci siano tanti elementi forti, si notava che mancasse qualcosa, forse quella voglia di sporcarsi le mani che ci deve essere per forza in un campionato tosto come questo. Corini è un allenatore molto esperto, per questo sono convinto che farà bene”.

