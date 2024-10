Modena – Palermo, arbitra Rapuano: due precedenti con i rosa

È Antonio Rapuano della sezione di Rimini l’arbitro designato per Modena – Palermo, gara valida per la 9a giornata di Serie B, in programma sabato 19 ottobre alle ore 15.

Rapuano ha arbitrato due volte i rosanero in carriera. Il primo precedente risale alla stagione 2017/18, Brescia – Palermo finita 0 – 0. Il ‘fischietto’ di Rimini ha diretto anche Palermo – Spezia del campionato 2018/19, gara terminata 2 – 2. Il bilancio con i rosa è quindi di due pareggi.

Rapuano in questa stagione ha arbitrato tre partite: due di Serie A (Torino – Atalanta 2 – 1 e Bologna – Atalanta 1 – 1) e una di Serie B (Spezia – Carrarese 4 – 2). Per Modena – Palermo sarà coadiuvato dagli assistenti Politi e Bitonti, mentre il quarto uomo è Picardi. Al Var c’è Maggioni, mentre l’Avar è Gariglio.

LA DESIGNAZIONE COMPLETA

MODENA – PALERMO h. 15.00

RAPUANO

POLITI – BITONTI

IV: PICARDI

VAR: MAGGIONI

AVAR: GARIGLIO

