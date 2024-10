Palermo, rosanero in nazionale: 90′ per Diakité e Peda, Lund subentra

Non solo Sebastiano Desplanches è stato protagonista in nazionale nella giornata del 15 ottobre. Sono stati tre i giocatori del Palermo che sono scesi in campo: si tratta di Salim Diakité, Patryk Peda e Kristoffer Lund.

Diakité ha giocato 90′ nella sfida tra il ‘suo’ Mali e la Guinea Bissau, gara valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Il difensore del Palermo è stato schierato a tutta fascia, sulla destra, nel 3-4-3 ed è stato ammonito. La partita è terminata 0 – 0.

Novanta minuti anche per Peda, titolare con la ‘sua’ Polonia Under 21. Nella complicata gara contro la Germania, valida per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria, il difensore del Palermo è stato schierato come braccetto di destra della difesa a tre. La partita è terminata col risultato di 3 – 3.

Altro gettone con gli USA, invece, per Lund. L’esterno rosanero è subentrato all’intervallo nella gara amichevole che gli statunitensi hanno perso 2 – 0 contro il Messico. Lund ha preso il posto di Antonee Robinson, giocando tutto il secondo tempo.

