Palermo, gioia Desplanches: la sua Italia è qualificata all’Europeo U21

Si sono concluse le qualificazioni per l’Europeo U21 che si terrà in Slovacchia nel 2025: l‘Italia U21 di Sebastiano Desplanches, rappresentante del Palermo, si è qualificata al torneo vincendo il proprio girone di qualificazione.

L’ultima partita che si è giocata a Trieste contro l’Irlanda si è conclusa con il risultato di 1 – 1: per gli azzurri è andato in gol Casadei, mentre l’Irlanda ha mandato in rete Moran. Per i ragazzi di Nunziata anche un rigore sbagliato da Gnonto.

Il portiere rosanero si è ben comportato: sul gol dell’Irlanda non ha particolari colpe, mentre nel finale è stato freddo con una parata che ha salvato gli azzurri da una possibile sconfitta.