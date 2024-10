Salernitana, riecco Iervolino: “Resto sempre il proprietario, il passato è passato”

Danilo Iervolino torna a Salerno dopo diversi mesi di assenza, le dimissioni da presidente della Salernitana e le voci su una possibile cessione. Il patron del club campano ha rilasciato alcune dichiarazioni al centro sportivo Mary Rosy.

“La Salernitana è speciale per me e penso di averlo dimostrato negli ormai quasi tre anni di proprietà – afferma -. Pur avendo rassegnato le dimissioni, resto infatti sempre il proprietario e non lesino impegno, investimenti, sforzi di ogni genere assieme a tutta la dirigenza per assicurare ai calciatori, allo staff e quindi ai tifosi una Salernitana in grado di dare tante soddisfazioni. Ho voluto scientemente attendere qualche settimana prima di ripresentarmi al gruppo”.

“Il passato è passato – continua Iervolino -. Tutti abbiamo sbagliato qualcosa e tutti insieme possiamo riprenderci quel che abbiamo perso, non solo necessariamente una categoria ma l’armonia, l’affetto, la simbiosi tra società, squadra e supporter che soltanto Salerno sa trasformare in magia. Il resto verrà da sé”.