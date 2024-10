I media svedesi: “Mbappé accusato per stupro. Aperta indagine”

Kylian Mbappé al centro dell’apertura di un’indagine per stupro? E’ la clamorosa voce che sta rimbalzando nei media svedesi: secondo quanto riportato dal quotidiano Expressen, il centravanti del Real Madrid e della nazionale francese sarebbe stato denunciato da una donna. Il fatto sarebbe capitato a Stoccolma (la presenza di Mbappé nella capitale svedese è stata già confermata).

L’Equipe, tra i più importanti quotidiani francesi, ci va con più cautela: il quotidiano francese ha confermato l’apertura di un’indagine da parte della Procura svedese, ma non parla direttamente di Mbappé sottolineando solamente che temporalmente il francese era a Stoccolma quando i fatti sono accaduti.

L’entourage dell’asso francese ha già smentito categoricamente: Mbappé ha deciso di non andare con la Francia in questa pausa delle Nazionali, tornerà in campo sabato 19 ottobre con la maglia del Real Madrid contro il Celta Vigo.