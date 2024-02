Bari, Marino verso l’esonero dopo la batosta di Palermo

Pasquale Marino a rischio. La pesante sconfitta di Palermo potrebbe essere fatale per il tecnico del Bari, data soprattutto la prestazione dei biancorossi al Barbera.

La squadra di Marino ha creato pochissime occasioni, in linea con la precedente sconfitta, uno 0-2 contro la Reggiana: il quinto ko in 14 partite a Bari.

L’andamento, dunque, non è cambiato rispetto alla scorsa gestione di Mignani e per questo il presidente De Laurentiis sta valutando un cambio. In pole, al posto di Marino, c’è Fabio Cannavaro per il momento, reduce però da un’esperienza non brillante a Benevento.

