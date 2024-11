Berardi torna al gol, Pegolo: “Non c’entra nulla con la Serie B”

Domenico Berardi è tornato al gol. L’attaccante del Sassuolo è stato decisivo nella gara contro il Mantova trasformando un calcio di rigore. Una rete che mancava da 322 giorni. Di lui ha parlato Gianluca Pegolo, suo compagno di squadra.

“Io credo che Domenico con la Serie B non abbia nulla a che fare – afferma – . Sono stato con lui undici anni ed è un giocatore stratosferico. In Serie B è un lusso perché ha qualità e molto intelligente in campo. Un giocatore come lui lo metterei in ogni squadra possibile”.

“Sono contento che sia uscito dal tunnel dell’infortunio. Un problema di quella portata lo conosco bene e quando ne esci è una liberazione incredibile”, continua Pegolo.





Berardi sta tornando in forma dopo il lungo infortunio. Il Sassuolo per il momento si gode il fuoriclasse, ma con molta probabilità lo dovrà salutare nel mercato invernale, quando diverse squadre di Serie A si interesseranno a lui.

