Pelligra: “Catania è un progetto a lungo termine, non ci fermeremo”

Ross Pelligra, presidente del Catania, è stato intervistato per Telecolor e ha parlato del futuro del club etneo, spiegando come, nonostante i risultati altalenanti, si tratti di un progetto a lungo termine.

“Da quando siamo arrivati a Catania abbiamo messo tanto impegno e lavoro. Il nostro obiettivo è continuare a far crescere il club, c’è ancora ancora tantissimo da fare. È un progetto a lungo termine, non ci fermeremo“, afferma Pelligra.

“Del resto Catania è casa mia, fa parte delle mie radici familiari. Voglio rendere questo club di successo per gli anni successivi, anche in futuro quando io non sarò più qua. Grella e Bresciano stanno facendo tantissimo per Catania”, conclude il patron del Catania.





