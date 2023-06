Bigon è rimasto legato alla piazza: “È normale che sia così – dice – perché ho vissuto stagioni splendide in Calabria. Fa piacere vedere nuovamente la formazione amaranto protagonista”.

“L’ultimo campionato? Credo sia stato un percorso positivo – risponde Bigon – il gruppo, guidato sapientemente da Inzaghi, è rimasto sempre tra le prime otto meritando di raggiungere i playoff. Sono contento soprattutto per Pippo che conosco personalmente. È un bravo allenatore, uno dei migliori della categoria. Ho seguito il match col Sudtirol e per le occasioni create la Reggina non doveva essere eliminata”.