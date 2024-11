Bracaglia: “Nato e cresciuto a Frosinone, mio gol contro una grande squadra”

Parla Gabriele Bracaglia. Il difensore del Frosinone, autore del gol decisivo per il pareggio dei giallorossi contro il Palermo, ha espresso tutte le proprie emozioni per la sua rete in conferenza stampa.

«Sono nato e cresciuto qui, la sentivo particolarmente – afferma Bracaglia -. Aver segnato oggi è stato molto bello, la partita si sarebbe potuta mettere male, per fortuna è arrivato il mio gol contro il Palermo che è squadra molto importante”.

Bracaglia è nato a Frosinone e oltre a essere un grande tifoso ha anche fatto tutta la trafila dalle giovanili: “Ho provato emozioni indescrivibili, ho solo pensato ad esultare sotto la Curva Nord, prima la frequentavo sempre”.





