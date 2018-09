9′ s.t. – Il Palermo ora pressa a tutto campo e recupera palla e innesca l’azione di Puscas palla al piede: il rumeno si incarta in mezzo a due avversari, ma poi conquista un calcio di punizione. Alta la battuta in porta di Nestorovski.

6′ s.t. – AMMONITO NDOJ. Fallo tattico su Jajalo che salta l’uomo e parte in progressione a centrocampo.

4′ s.t. – Bellusci riconsegna palla al Brescia e il gioco riprende. Trajkovski prova a pressare, ma Tonali gestisce il disimpegno.

2′ s.t. – Il Palermo prova a sfruttare i movimenti di Puscas per allargare il campo. Il gioco però si ferma a causa del lancio di un fumogeno in campo: il fumo annulla la visibilità in campo.

ORE 22.03: INIZIA LA RIPRESA.

ORE 22.02 – DOPPIO CAMBIO NEL PALERMO: dentro Puscas per Murawski e Aleesami per Mazzotta.

ORE 22.00: Le squadre stanno per a rientrare in campo.

Un buon avvio, poi il buio. I primi quindici minuti vedono un buon Palermo; qualche errore tecnico di troppo, però, fa perdere le certezze agli uomini di Tedino che si abbassano troppo e subiscono due gol grotteschi, frutto di errori individuali. Nella ripresa ci vorrà un cambio di passo per tentare il clamoroso recupero.

FINE PRIMO TEMPO

44′ p.t. – Incursione di Mazzotta sulla sinistra e calcio d’angolo conquistato dal Palermo, che però vanifica l’occasione e subisce l’ennesimo contropiede. Murawski ferma l’azione, ma poi richiama la panchina per un problema fisico.

42′ p.t. – Palla persa da Trajkovski e Brescia che tenta ancora di ripartire in velocità. Il Palermo rimedia e riparte, ma fatica a trovare spazio per sviluppare la manovra.

40′ p.t. – AMMONITO TORREGROSSA. Decisione severa dell’arbitro contro l’attaccante del Brescia, che entra in netto ritardo su Bellusci dopo un controllo lungo al limite dell’area.

39′ p.t. – Rischio corso da Pirrello in marcatura su Donnarumma: l’attaccante gli sfugge e l’alcamese rischia il contatto in area, ma l’ex Empoli era in fuorigioco.

37′ p.t. – Ingenuità di Salvi che si lascia puntare da Torregrossa e viene costretto a commettere fallo dal limite. Il Brescia poi spreca mandando il calcio di punizione sull’esterno della rete a sinistra.

35′ p.t. – Possesso palla lento del Palermo, che non riesce a scardinare un Brescia racconto nella sua metà campo. Salvi e Trajkovski provano a combinare, ma la palla persa del macedone costringe i rosa a ricominciare da capo.

32′ p.t. – Il Palermo prova a reagire con il possesso palla e i cross di Trajkovski, ma per ora non trova sbocchi. Rosa ancora frastornati dai due gol subiti.

29′ p.t. – GOL BRESCIA. ANCORA DONNARUMMA. Palla persa di Jajalo e contropiede immediato del Brescia. Bellusci intercetta il pallone, ma poi svirgola totalmente il rinvio e Donnarumma può ribadire in rete indisturbato da centro area. Rosa sotto shock dopo un buon avvio.

27′ p.t. – GOL BRESCIA. DONNARUMMA. Cross lungo dalla sinistra per Donnarumma, che elude la marcatura della difesa rosanero e colpisce di testa dalla destra in contro-tempo in maniera indisturbata. Brignoli sfiora ma non evita il gol.

25′ p.t. – MIRACOLO DI BRIGNOLI SU TORREGROSSA! Haas ferma il contropiede in scivolata, ma il Brescia insiste e crossa dalla sinistra per il tiro al volo di Torregrossa: Parata clamorosa in contro-tempo di Brignoli alla sua destra.

24′ p.t. – Disimpegno del Palermo e tentativo di contropiede a servire Murawski: il Brescia ferma l’azione con il fallo tattico.

20′ p.t. – Grande giocata di Trajkovski che va via a due avversari a centrocampo, ma il macedone commette fallo. Possesso per il Brescia, che ora ha alzato il baricentro.

18′ p.t. – TORREGROSSA! Il Brescia aggira il pressing rosanero con Tonali, che innesca l’azione in verticale e serve Torregrossa: conclusione strozzata, facile parata per Brignoli in presa bassa.

15′ p.t. – Bell’inserimento al limite dell’area di Trajkovski sulla profondità, ma il macedone è in posizione di fuorigioco.

13′ p.t. – NESTOROVSKI! Pallone perso dal Brescia a centrocampo e conclusione immediata del macedone dai 25 metri: conclusione centrale bloccata da Alfonso.

10′ p.t. – TORREGROSSA! Pallone lungo sulla sinistra per l’attaccante delle rondinelle: Rajkovic lo marca fin dentro l’area di rigore, poi Torregrossa tenta un difficilissimo sinistro ad incrociare. Pallone fuori.

8′ p.t. – Palermo ben organizzato in fase di non possesso. Il Brescia fa girare palla ma non trova varchi ed è costretta a a cedere palla sulla pressione rosanero.

6′ p.t. – Giocata d’astuzia di Nestorovski, che prova a prendere posizione in area su un pallone vagante: il macedone cade a terra sul contatto di Romagnoli. L’arbitro lascia proseguire.

3′ p.t. – SALVI!!!!! MIRACOLO DI ALFONSO! Disimpegno complesso per Mazzotta, ma Bellusci rimedia e il Palermo si distende sulla sinistra: ancora Mazzotta che dall’interno dell’area cambia lato per Salvi, ma il suo tiro viene respinto sulla linea da Alfonso.

2′ p.t. – Rilancio lungo di Rajkovic per Nestorovski che nel controllare subisce fallo da Dall’Oglio: il Palermo alza il baricentro.

ORE 21.02: INIZIA LA PARTITA! Il Palermo attaccherà nel primo tempo da destra verso sinistra.

ORE 21.00: Le squadre entrano in campo al Rigamonti. Brescia in divisa biancoblu, Palermo in maglia rosa e pantaloncini nero.

ORE 20.50: Le squadre rientrano negli spogliatoi. Tra poco il via alla gara.

ORE 20.30: Squadre in campo per il riscaldamento.

Subito in campo… e contro Eugenio Corini. Il Palermo, dopo il 4-1 al Perugia va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato e sfida allo stadio Rigamonti il Brescia guidato dall’ex capitano rosanero, ingaggiato da Cellino dopo l’esonero di David Suazo.

Ecco le formazioni ufficiali e a seguire su Stadionews la diretta testuale di Brescia – Palermo (calcio d’inizio alle ore 21.00):

BRESCIA: 1 Alfonso, 2 Sabelli, 5 Gastaldello (cap.), 18 Romagnoli, 16 Curcio, 6 Ndoj, 4 Tonali, 14 Dall’Oglio, 25 Bisoli, 9 Donnarumma, 11 Torregrossa. A disposizione: 22 Andrenacci, 3 Mateju, 7 Spalek, 8 Martinelli, 15 Cistana, 23 Morosini, 28 Ferrari, 32 Tremolada.

Allenatore: Eugenio Corini.

PALERMO: 1 Brignoli, 31 Pirrello, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 14 Salvi, 32 Haas, 8 Jajalo, 35 Murawski, 27 Mazzotta, 10 Trajkovski, 30 Nestorovski (cap.). A disposizione: 22 Pomini, 33 Alastra, 4 Accardi, 7 Lo Faso, 9 Moreo, 11 Embalo, 13 Ingegneri, 19 Aleesami, 21 Fiordilino, 24 Szyminski, 29 Puscas.

Allenatore: Bruno Tedino.

