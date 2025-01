Brunori resta a Palermo? Osti: “Dionisi non l’ha mai visto così”

La conferenza stampa di Carlo Osti non ha chiarito del tutto il futuro di Matteo Brunori ma ha aperto nuovi scenari, finora solo accennati. Ampio spazio è stato dedicato al tema legato alla permanenza del capitano, il nuovo direttore sportivo del Palermo non si è ‘sbottonato’ troppo ma ha detto di aver trovato un giocatore “rasserenato” e “motivato”.

“Ho parlato al gruppo e poi individualmente a vari giocatori; Brunori è stato il primo – afferma Osti -. Ho avuto una chiacchierata molto sincera, si è aperto molto con me. Abbiamo analizzato la sua situazione. Secondo me il ragazzo si è rasserenato. Gli ho chiesto di riappropriarsi della fascia di capitano, simbolicamente parlando. Lui mi ha dato la massima disponibilità. Penso che i giocatori forti vadano motivati”.

Osti ha sottolineato che “Brunori rappresenta un valore aggiunto, è giusto che venga sfruttato come tale”. L’obiettivo del nuovo d.s. è quello di rimettere l’attaccante al centro del progetto: “Se torna ai suoi livelli è un acquisto importante“. Per l’esperto dirigente, un Brunori ritrovato potrebbe essere la soluzione ai problemi offensivi del Palermo, senza dover ricorrere per forza al calciomercato.





Sui problemi avuti da Brunori, Osti è molto chiaro: “Non voglio parlare del passato. Mi è sembrato un ragazzo che ha ritrovato il sorriso, si è allenato molto bene. Prima non c’ero e non posso sapere cosa è successo. Magari era insofferente perché non giocava con continuità. Lui si è aperto con grande sincerità”.

E poi una frase che sembra delineare un nuovo futuro per il capitano del Palermo: “Dionisi ha detto che Brunori così non l’aveva mai visto“. Osti, quindi, apre alla permanenza dell’attaccante, ma nessuna certezza.

