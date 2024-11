Brunori, si riparla di mercato: il Palermo pronto a lasciarlo andare

L’inizio di stagione complicato riapre scenari di mercato per Matteo Brunori. Il mancato impiego dell’attaccante per la gara contro il Frosinone conferma che Alessio Dionisi, al momento, preferisce altre soluzioni, soprattutto dopo aver ‘scoperto’ Le Douaron come prima punta.

A gennaio, quindi, sembra sempre più probabile la cessione. Dopo un’estate travagliata, dove appariva scontato il trasferimento, sembrava tornato il sereno tra il capitano e il Palermo, ma l’attaccante non è riuscito a essere incisivo come nelle scorse stagioni. Dionisi, rispondendo a una domanda specifica dopo la gara col Frosinone, ha confermato che le sue scelte sono in base a “chi si allena più forte”; un possibile riferimento velato alla situazione di Brunori.

I dati sono chiari: Brunori in stagione ha segnato solo un gol, su calcio di rigore contro la Juve Stabia. L’attaccante ha collezionato dieci presenze, ma solo quattro da titolare e per la prima volta in campionato col Frosinone non è nemmeno subentrato. Dionisi preferisce altre soluzioni, c’entra poco il recente infortunio patito da Brunori.





E ora si riparla di mercato, anche perché il Palermo non può chiedere più le alte cifre estive, vista la svalutazione di Brunori. Secondo quanto riporta TMW, sul giocatore sarebbero vigili società di Serie A come Venezia, Cagliari, Torino e Genoa, tutte a caccia di gol. Soluzioni possibili anche in B, con la Cremonese (che lo ha cercato anche in estate e dove ora c’è Corini) e la Reggiana in attesa di sviluppi.

