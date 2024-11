Dionisi: “Contento della prestazione ma non del risultato. Dobbiamo perseverare”

Ennesimo pareggio per il Palermo che non riesce ad “aumentare i giri” della stagione. Contro il Frosinone finisce 1-1 e secondo Alessio Dionisi, intervenuto nel post gara, la squadra riesce a produrre tanto ma sta mancando la finalizzazione”.

“Creare diverse palle gol non è semplice – prosegue -, il nostro portiere ha subìto solo un tiro, quello del gol. Poi è giusto che i tifosi pretendano di più di noi, ma anche noi perché sarebbe autolesionista fare certe prestazioni senza arrivare alla vittoria. Se proseguiremo sulla strada troveremo più continuità.

Poi, le parole su Brunori in panchina. “Gioca chi si allena meglio e chi vedo meglio in settimana. Ci serviva profondità, oggi Le Douaron poteva fare meglio. Sono soddisfatto della prestazione, ma non del risultato. Riusciremo ad ottenere risultati più positivi continuando così”.





“La squadra ora è molto più aggressiva, riconquista palla e attacca. Creiamo occasioni, ma dobbiamo lavorare di più sui dettagli. Ovvio che servono più risultati, dobbiamo dare continuità ed è nei momenti difficili che si dimostra se crediamo in ciò che facciamo. Nikolaou? Aveva dei crampi”.

“Siamo stati spesso scolastici, si poteva fare un po’ di più come intensità. Vasic gioca in una squadra in cui ci sono tanti giocatori bravi, non è facile ritagliarsi dello spazio. Ha margine di miglioramento”, conclude.

