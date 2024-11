Greco: “Non sono contento, volevamo vincere. La sosta per lavorare”

Leandro Greco commenta il pareggio del suo Frosinone: il tecnico dei laziali ha parlato in conferenza stampa del punto conquistato contro il Palermo. Da quando l’allenatore ha sostituito Vivarini i gialloblu hanno solamente pareggiato.

“Non sono contento perché volevamo vincere – afferma Greco -, lavoriamo per questo e ci è dispiaciuto perché la squadra ha prodotto in queste quattro partite qualcosa che ci avrebbe consentito di vincerne almeno due”.

“La squadra mi è piaciuta molto come aggressività, sono soddisfatto – continua l’allenatore -. Questa sosta ci permetterà di fare un lavoro per migliorare”.





LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH