Palermo, la rabbia dei tifosi a Frosinone: “Meritiamo di più” / VIDEO

Il Palermo non riesce più a vincere, neanche in casa del Frosinone ultimo in classifica: i rosanero hanno disputato una partita mediocre non sfruttando il vantaggio iniziale, facendosi rimontare e non portando a casa i tre punti. E il secondo posto potrebbe ulteriormente allontanarsi.

I tifosi presenti nel settore ospiti del Benito Stirpe non hanno nascosto la loro rabbia a fine partita: dopo aver sostenuto la squadra per tutti i 90 minuti, al fischio finale il Palermo e Dionisi sono stati ricoperti di fischi di grande insoddisfazione.

“Meritiamo di più”, è il coro che risuona allo stadio: parole che sono arrivate al termine del match di Frosinone ma che avevano accompagnato la squadra anche nel finale di gara contro il Cittadella.





IL VIDEO