Bucchi: “Il Palermo non ha trovato la quadratura. E non vedere Brunori fa specie”

“Oggi la Cremonese tra quelle che hanno deluso è quella che può riagganciare la zona alta. Palermo e Samp non hanno ancora trovato una quadratura“. Questa l’opinione di Christian Bucchi, intervistato da Tuttomercatoweb su vari temi tra cui il torneo cadetto.

“Lì davanti il Sassuolo ha l’organico più forte e poi ci sono due squadre come Pisa e Spezia che si giocheranno il secondo posto”. Poi, capitan Brunori. “L’allenatore ha la conoscenza del proprio organico”.

“Da fuori è una situazione complessa: la storia di Brunori nel Palermo è fatta di gol e attaccamento, non vederlo in campo fa un po’ specie. Per il bene di tutti si dovrà arrivare ad una soluzione: o rimane e gioca oppure va altrove”.