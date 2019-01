Tutto fermo, almeno per ora. Continua il momento di riflessione in casa Palermo dopo la sconfitta con la Salernitana e nonostante le difficoltà emerse sul campo al momento non sembra ci siano i margini per intervenire sul mercato da parte di Rino Foschi, in entrata ma anche in uscita.

MERCATO: SERVE UN GIOCATORE ESPERTO IN DIFESA

E anche in difesa (forse il reparto più bisognoso di un rinforzo) i segnali indicano sempre di più che l’arrivo di un sostituto di Struna non è in programma e che si punta a sfruttare il più possibile i giocatori già in organico; forse anche Accardi. La cessione del difensore palermitano, riporta il Giornale di Sicilia, non sembra più così scontata e la presenza dal 1′ con la Salernitana è stato un test per verificarne le qualità nell’eventualità di emergenze future.

Il tutto senza escludere cessioni di altri giocatori, soprattutto quelli in scadenza, che però al momento non hanno offerte visto che da giorno 1 febbraio potranno firmare a parametro zero in vista dell’estate. Rispoli è seguito adesso dal Parma (il Bologna ha virato su altri obiettivi), mentre per Aleesami non sono arrivate proposte concrete, complice anche l’ennesimo infortunio di natura muscolare.

Fronte “esuberi”. Foschi aveva provato nei giorni scorsi a cedere Ingegneri in Serie C, ma il giocatore è un elemento difficile da inserire nelle liste della terza serie in quanto over; si attendono novità per Lo Faso, per il quale il Livorno aveva fatto una timida manifestazione d’interesse una settimana fa.

LEGGI ANCHE

HOLDSWORTH E I SUOI VIAGGI D’AFFARI / FOTO

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

PALERMO – SALERNITANA, GLI HIGHLIGHTS