Qualcosa si muove, ma in uscita. Il mercato del Palermo è ancora in fase di stallo, soprattutto in entrata: la priorità resta il mantenimento del gruppo ma l’obiettivo della dirigenza e di Rino Foschi sembra essere messo a dura prova dalle sirene di mercato, con Nestorovski che ora viene accostato al Genoa.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, ci sarebbe anche il macedone nella lista degli obiettivi del dg Giorgio Perinetti per sostituire Piatek (che da oggi diventa un nuovo giocatore del Milan). L’attaccante rosanero era già stato sondato dai liguri nelle prime fasi dello scorso mercato estivo; si è fermato di nuovo a un passo dal rientro e dovrebbe stare ai box ancora per un paio di settimane.

Nuovi voci in uscita anche per Fiordilino: il centrocampista palermitano finora è stato blindato per esigenze di reparto, ma ora sulle sue tracce ci sarebbe l’Ascoli (Padova e Cittadella hanno nel frattempo virato su altri obiettivi). Proseguono invece i contatti tra Rispoli e il Parma per valutare la possibilità di un trasferimento in Emilia.

