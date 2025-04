Carrarese, il palermitano Imperiale: “La gara contro i rosa per me non sarà come le altre”

Marco Imperiale, difensore della Carrarese, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club. Il calciatore, originario di Partinico, ha evidenziato l’importanza della sfida contro il Palermo, in programma lunedì 21 aprile alle ore 15, sia a livello personale che per tutta la squadra.

“Per me non sarà affatto una gara come le altre. Scendere in campo al “Barbera” per un palermitano come me rappresenta una grande emozione – afferma -. Ancor di più in un match che sarà importante per entrambe le squadre, in funzione dei rispettivi obiettivi”.

“Il Palermo ha valori davvero di livello, un po’ come tutte le squadre di questa categoria, e da parte nostra dovremo conservare la nostra identità e cercare di affrontare la partita con le nostre armi, con in testa l’obiettivo di ottenere punti che potranno pesare da qui alla fine”, ha concluso.





