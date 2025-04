Palermo, recuperati Nikolaou e Ceccaroni: i due difensori si sono allenati in gruppo

Due recuperi importanti per il Palermo in vista della prossima sfida casalinga contro la Carrarese, in programma lunedì 21 aprile alle ore 15: Nikoulou e Ceccaroni sono tornati ad allenarsi con il gruppo e con ogni probabilità saranno a disposizione del tecnico Alessio Dionisi.

Il difensore greco, fermo da due mesi per un problema alla caviglia, non scende in campo dai minuti finali del match contro lo Spezia. Ceccaroni, invece, torna dopo l’infortunio alla coscia destra che lo aveva costretto a lasciare il campo al 24’ del primo tempo nella gara contro il Sassuolo e a saltare il successivo impegno con il Bari.

I due rientri, insieme a quello di Segre dopo la squalifica, potrebbero consentire al tecnico rosanero di riproporre l’undici che contro Salernitana e Sassuolo ha fruttato sei punti.





Il report dell’allenamento odierno

È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Alessio Dionisi in vista della prossima gara casalinga contro la Carrarese. I rosanero, dopo un lavoro in palestra, hanno svolto un avviamento motorio e tecnico, un’esercitazione 10 vs 10 sul possesso palla e una partita in una porzione ridotta del campo.