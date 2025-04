Palermo, l’ex Marconi sui social: “Sensazioni bellissime dopo la promozione. Forza Entella”

L’ex difensore del Palermo, Ivan Marconi, adesso in forze all’Entella, ha espresso tutta la sua felicità sul suo profilo Instagram per la promozione in B ottenuta con il club ligure. Per il classe 1989 si tratta della seconda promozione in cadetteria dopo quella conquistata con il Palermo di Baldini nella stagione 2021-22.

“Sensazioni bellissime dopo un anno entusiasmante e ricco di soddisfazioni personali e collettive. Ringrazio questo gruppo, a partire da chi lavora sottotraccia come i ragazzi dell’ufficio stampa, il nostro mitico team manager Edo, i mister, i collaboratori tecnici, lo staff medico e fisioterapico, i magazzinieri, la dirigenza sportiva, la famiglia Gozzi e tutti i miei compagni per avermi regalato un’ulteriore gioia in una fase della mia carriera calcistica delicata. Quest’anno ho proprio apprezzato il lavoro ed il sacrificio quotidiano fatto da parte di tutti. Forza Entella”, ha scritto.

Il centrale bresciano ha disputato 28 partite in questa stagione, realizzando tre gol e fornendo un assist. Numeri di rilievo, soprattutto considerando il suo ruolo difensivo e le nove gare a cui non ha potuto prendere parte durante il campionato.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivan Marconi ♏️ (@_ivanmarconi_)

