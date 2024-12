Il Palermo cade in casa della Carrarese: per i rosanero parlano in mixed zone l’allenatore Alessio Dionisi e il difensore Pietro Ceccaroni.

“C’è molta rabbia ma siamo responsabili – ha detto Dionisi -. Non puoi fare una partita così, sperando che l’episodio cada dal cielo. Un bagno di umiltà per tutti”.

“Un rammarico, dare continuità è fondamentale in una serie B lunga e difficile”, ha affermato Ceccaroni.





