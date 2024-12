Dionisi: “Il Palermo ha meritato di perdere. Mai impegnato il portiere, non ha fatto parate”

Solito copione per il Palermo che non riesce a dare continuità alla vittoria contro lo Spezia e, anzi, perde contro la Carrarese. Secondo Alessio Dionisi, intervenuto nel post partita, i problemi sono da ricercare in un secondo tempo in cui “é subentrata confusione“.

“La Carrarese ha usato bene le sue armi, ma da noi che avevamo quattro attaccanti mi aspettavo di più; oggi abbiamo perso con merito. Non abbiamo mai impegnato il portiere, non ha fatto neanche una parata”.

“Un primo tempo in cui abbiamo avuto il pallino del gioco, ma siamo stati prevedibili e lenti. Leziosi negli ultimi metri e nel secondo l’abbiamo pagata. Siamo andati dietro a una partita che abbiamo perso per demerito nostro”.





“C’è molta rabbia ma siamo responsabili. Non puoi fare una partita così, sperando che l’episodio cada dal cielo. Un bagno di umiltà per tutti. La prossima è contro un avversario valido, ma ci serve un attimino. Questa brucia, non siamo stati bravi per niente”.

