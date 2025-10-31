Casertana – Catania in chiaro gratis: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Serie C ​​

Venerdì 31 ottobre, allo stadio Pinto, va in scena un anticipo imperdibile di Serie C: Casertana – Catania 🦅🔴🔵. La sfida, valida per la 12a giornata del Girone C, promette spettacolo con le squadre guidate da Coppitelli e Toscano. Fischio d’inizio alle 20.30, con diretta sia in TV che in streaming.

📺 Dove vedere Casertana – Catania in TV e streaming

Per gli appassionati, il match sarà trasmesso su:

Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Streaming su Sky Go e NOW

Ma la grande novità è la trasmissione in chiaro per i tifosi del Sud: Casertana – Catania sarà visibile su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre, coprendo Sicilia, Reggio Calabria e Malta 🌍.







La serata sportiva inizierà alle 19.30 con una versione speciale di “Diretta Stadio”, condotta da Alberto Cigalini, affiancato da Angelo Gagliano, Max Velotto e Giulia Tipo per l’angolo social 📱. La telecronaca sarà affidata a Angelo Patanè e Carlo Breve, pronti a raccontare ogni emozione in campo.

🔥 Stato di forma e motivazioni

Il Catania arriva in gran forma: quattro vittorie consecutive, comprese le sfide contro Benevento e Salernitana, principali rivali per la promozione. Gli etnei occupano il 2° posto e puntano a scavalcare almeno temporaneamente i granata in vetta 🏆.

La Casertana, invece, dopo la sconfitta contro la Salernitana, resta settima in classifica con 17 punti. I falchetti cercano punti preziosi per consolidare la zona playoff e sorprendere gli avversari davanti al proprio pubblico 🦅.