Marchese: "Il Catania sta dimostrando di essere una squadra forte" ​​

Giovanni Marchese, ex giocatore di Catania e Salernitana tra le altre, è stato intervistato per TMW e ha commentato il cammino della squadra di Toscano, sembra più lanciata nelle zone alte della classifica.

“Il Catania sta dimostrando di essere una squadra davvero forte e lo ha confermato con le ultime due vittorie importanti contro Salernitana e Benevento, due squadre di valore. Speriamo riesca a dare continuità a questi risultati”, afferma.

Marchese parla anche della rinascita di Torre del Grifo: “Deve tornare a questa società, che ha salvato il Catania e lo sta riportando in alto. È poi sì fondamentale lavorare sui settori giovanili, avere una “casa”, delle accademie. Tutto questo alimenta l’amore per il club anche tra i più piccoli. A Catania il tifo è enorme: oltre 20.000 persone allo stadio, ma anche signore novantenni e bambini di cinque anni che tifano Catania. Questo è bellissimo”.







